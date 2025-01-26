За пожар в турецком Болу, в котором погибли 78 человек, владелец отеля полностью возложил вину на сотрудников

Стали известны показания владельца отеля Grand Kartal в турецком Болу Халита Эргюля в связи с пожаром, в котором погибли 78 человек.

Эргюль заявил, что его месячный доход составляет 100 тысяч лир, и всю вину за пожар возложил на сотрудников.

Согласно информации, предоставленной Hürriyet, Халит Эргюл заявил:

"Электрические приборы на кухне находятся под контролем шеф-повара. Если будет замечено что-то аномальное, шеф-повар должен сообщить технику. На гриле в кухне отеля готовится жареная пища на любом масле. Ночью в кухне отеля Grand Kartal работают 4 человека, готовящих завтрак. Ответственность за материалы там также лежит на них. Я проверял с электриком, работают ли кнопки пожарной сигнализации. За кнопки пожарной сигнализации отвечает электрик отеля. У каждого отдела есть свой шеф. Мы заключили контракт с охранной компанией Özel Öz Köroğlu для проверки 5-6 лет назад. Эта компания в основном занималась проверкой безопасности. Мы получали услуги безопасности от этой компании. У нас также есть собственное охранное подразделение. Они патрулируют отель 24 часа в сутки. Они обеспечивают безопасность отеля со всех сторон. В случае пожара они нажимают на сигнализацию. Они сообщают. Если возникает проблема со здоровьем, они информируют соответствующий отдел. Мы ежегодно заключаем контракт с FQC Global Consulting A.Ş., уполномоченной Министерством культуры и туризма, для проверки. Эта компания приходит не реже чем раз в два года и проводит проверки по пожарной безопасности, гигиене и всем аспектам отеля. После проверок отелей нам сообщали о недостатках или проблемах. Мне не говорили о каких-либо недостатках в проверках. Нам не сообщали, что пожарные лестницы отеля не соответствуют нормам. Отель был построен в соответствии с нормами 2007 года. Пожарная служба не проводила у нас проверку. В то же время Министерство туризма также проверяет наш отель."