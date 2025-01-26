Администрация бывшего президента США Джо Байдена, манипулируя внутренними и международными процессами, занималась пропагандой для создания искаженной картины реальности. Внутри страны это порой скрывало реальные масштабы экономических проблем, социальных протестов и кризисов. Аналогичный подход применялся и в международной политике, где политика двойных стандартов стала характерной чертой риторики, в частности, касательно Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом говорится в аналитической статье профессора Балтиморского университета, эксперта в области конфликтологии Ивана Саши Шихана.

Автор отмечает, что в Белом доме неоднократно вводили американцев в заблуждение, в частности, граждан уверяли в процветании экономики, хотя они сталкивались с инфляцией и ростом расходов. Также Байден нарушил обещание не вмешиваться в дела своего сына, помиловав его и брата, что вызвало вопросы о справедливости. Демократическая партия, по словам Шихана, требовала игнорировать очевидные факты, что привело к решительному отказу граждан от ее поддержки.

По его словам, всего за несколько часов до инаугурации действующего президента США Дональда Трампа представитель демократов в первом округе штата Невада Дина Тайтус разместила в X публикацию, что 18 армянских "политических заключенных предстали сегодня перед судом после этнической чистки в Арцахе Азербайджаном", осудив "эти фиктивные судебные процессы".

"Для тех, кто задается вопросом, что такое "Арцах", отвечу, его не существует. Эта земля признана на международном уровне, в том числе правительством США, как неотъемлемая часть Азербайджана, но с 1990-х годов была незаконно оккупирована поддерживаемыми Россией этническими армянскими сепаратистами. Скорее, "Арцах" было названием, которое дали этой земле сепаратисты. Азербайджан полностью вернул под свой контроль отделившееся государство — настоящее название Карабах — в войне 2023 года, после чего "Арцах" был распущен его лидерами. "Этническая чистка", о которой говорит Тайтус, — это возвращение в Армению ее собственных вооруженных сил.

Политические заключенные? Лидеры "Арцаха" Рубен Варданян и его приспешники справедливо предстали перед судом за военные преступления и терроризм, обвинения, которые они отрицают", - констатирует профессор.

Эксперт также отмечает, что Варданян является российским олигархом армянского происхождения, который заработал свои миллиарды, отмывая деньги в начале 1990-х годов в России.

"Он долгое время был представителем российских интересов, заслужив прозвище "Кошелек Путина", и сегодня находится под санкциями Украины за поддержку и нажива на незаконной войне России там. Он был назначен государственным министром тогда еще незаконного и непризнанного, а теперь несуществующего "Арцаха", где, по мнению некоторых, он мог действовать как агент Кремля, поддерживая усилия Москвы по дестабилизации мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и укреплению ослабевающего влияния России в регионе.

Что касается "секретного разбирательства" и "фиктивного суда", то на открытии суда присутствовали местные СМИ, а следующий этап суда будет открытым для общественности. "Радио Свободная Европа", финансируемая правительством США, сообщает, что обвиняемым были назначены адвокаты и переводчики, как они и имеют право.

Разумеется, конгрессмен Тайтус знает это и понимает, что американцы могут проверить факты самостоятельно.

Почему же тогда она публично совершает нападки на Азербайджан, союзника США, чтобы поддержать Армению, страну, которая до сих пор действовала только для того, чтобы укрепить свои собственные и российские интересы – страну, которая недавно воздвигла памятник видному нацистскому пособнику в своей столице? Читатели не удивятся, узнав, что Невада занимает пятое место среди штатов США по численности армянского населения.

Это не первый случай, когда видный демократ с большой армянской диаспорой в своем избирательном округе ставит армянские (и, соответственно, российские) интересы выше интересов США, чтобы добиться голосов. Адам Шифф из Калифорнии, иронично известный тем, что называл Трампа "русской марионеткой", не был чужд обвинениям в лоббировании интересов нелегального сепаратистского государства.

Большинство американцев согласятся, что лидеры сепаратистов должны ожидать суда, если их поймает страна, которую они пытались оккупировать. Это спорно только в том случае, если кто-то отрицает очевидные свидетельства того, что видит и слышит.

Если демократы хотят понять, как они потеряли доверие США, им следует начать с прочтения "1984". Будем надеяться, что они прочтут его так, как он был задуман – как предупреждение о том, как власть имущие могут манипулировать правдой и фактами, а не как руководство к действию", - заключил профессор Иван Саша Шихан.