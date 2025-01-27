Нетаньяху дает показания в суде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива, где вновь начал давать показания по трем делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, по которым ему предъявлены обвинения.

Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, слушания по делам премьера возобновились после почти месячного перерыва из-за отсрочки, вызванной состоянием здоровья Нетаньяху.

Вечером 29 декабря канцелярия премьера сообщила, что глава правительства успешно перенес операцию, после которой врачи рекомендовали Нетаньяху провести несколько дней в больнице для восстановления, а адвокаты премьера несколько раз обращались в суд с просьбой отложить слушания.

Судебный процесс, в ходе которого Нетаньяху дает показания по нескольким делам, начался 10 декабря в Окружном суде Тель-Авива. Он стал первым действующим главой израильского правительства, который дает показания в суде по уголовным делам, возбужденным против него.

21 ноября 2019 года генпрокурор Израиля заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам.

Сам премьер с тех пор неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. В настоящий момент слушания проходят в здании Окружного суда Тель-Авива, так как в нем есть подземное помещение, защищенное от возможных ракетных обстрелов.

Источник: ТАСС