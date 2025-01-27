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Генсек СНГ надеется на возвращение Армении к полноценному сотрудничеству

First News Media16:00 - Сегодня
Генсек СНГ надеется на возвращение Армении к полноценному сотрудничеству

В СНГ надеются, что отношения Армении и Беларуси нормализуются, и Иреван вернется к полноценному сотрудничеству в рамках Содружества.

Об этом заявил РИА Новости генсек объединения Сергей Лебедев.

«Мы даже уверены в том, что все (в отношениях Армении с Беларусью – ред.) нормализуется. И наши белорусские друзья, и лично президент (Беларуси) верят в то, что некоторые сложности – временные. Армения вернется к полноценному сотрудничеству в рамках СНГ, и мы в исполкоме СНГ, и я лично тоже на это надеюсь», – сказал Лебедев.

Представители Армении не входили в состав возглавляемой Лебедевым миссии СНГ на выборах президента Беларуси.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что представители Армении будут принимать участие в мероприятиях СНГ в Минске только по видеосвязи.

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