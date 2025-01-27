Посольство США в Колумбии приостановит выдачу виз

Консульский отдел посольства Соединенных Штатов в Колумбии временно приостановит выдачу виз.

Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"После того как президент [Колумбии Густаво] Петро отказался принять два рейса по репатриации, которые он ранее санкционировал, госсекретарь [США Марко] Рубио немедленно распорядился приостановить выдачу виз в консульском отделе посольства США в Боготе", - указывается в документе.

Уточняется, что тем самым США вводят ограничения на поездки колумбийских чиновников и официальных лиц, которые несут ответственность за отказ принимать два рейса с депортированными мигрантами.

Указанные рестрикции также будут действовать в отношении их семей.

В заявлении подчеркивается, что это решение, которое, по сути, затрагивает всех обращающихся за американскими визами колумбийцев, а не только должностных лиц, в отношении которых Вашингтон ввел санкции, будет действовать, пока Колумбия не выполнит свои обязательства по приему депортируемых сограждан.

В воскресенье президент Колумбии Густаво Петро запретил военным самолетам США с депортируемыми колумбийскими мигрантами совершить посадку на территории страны. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет визовые и финансовые санкции против Колумбии, а также торговые пошлины на колумбийские товары в размере 25%. Хозяин Белого дома указал, что через неделю пошлины возрастут до 50%, добавив, что это "только начало".

Республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.

Администрация Петро сообщила, что Колумбия ведет активные переговоры с США по вопросу депортации соотечественников и готовит для их возвращения президентский самолет. При этом Петро заявил, что его страна вводит ответные пошлины на товары из США в размере 25%.

Источник: ТАСС