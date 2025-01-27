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США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

First News Media21:00 - Сегодня
США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

Соединенные Штаты начали переброску на границу с Мексикой для ее защиты от потока мигрантов крупную военную группировку, следует из данных Северного командования американских вооруженных сил, сообщает Интерфакс.

Ожидается, что на границу в ближайшее время прибудет не менее 10 тысяч американских военнослужащих и большое количество бронетранспортеров. Они в основном будут задействованы в строительстве фортификационных сооружений на границе и оказании помощи пограничной службе.

Ранее на границу с Мексикой уже были направлены 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, до этого там уже был размещен контингент из 2,5 тысяч человек.

Администрация президента США Дональда Трампа на минувшей неделе начала обещанную депортацию нелегальных иммигрантов с использованием военно-транспортных самолетов C-17 и C-130 в Мексику и Гватемалу.

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