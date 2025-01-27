Белый дом сообщил, что Колумбия согласилась принимать мигрантов из США

Правительство Колумбии согласилось на все выдвинутые президентом США Дональдом Трампом условия по безоговорочному приему депортируемых американской стороной мигрантов.

Об этом сообщил Белый дом.

"Правительство Колумбии согласилось на все условия президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии, репатриируемых из США, в том числе на американских военных самолетах, без ограничений и задержек", - сказано в документе.

Источник: ТАСС