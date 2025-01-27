В посольстве Азербайджана в Иране почтили память Орхана Аскерова

В посольстве Азербайджана в Иране прошла церемония памяти, посвященная годовщине теракта, жертвой которого стал сотрудник посольства Орхан Аскеров.

Как сообщает АПА, об этом в социальной сети «Х» написал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

«Мы почтили память нашего коллеги Орхана Аскерова, погибшего 27 января 2023 года в результате террористического акта против нашего посольства, в годовщину его смерти, поделились своими воспоминаниями о нем и почтили его память. Аллах рехмет элесин!» — отметил он.