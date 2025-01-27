ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале контртеррористической операции в городе Тулькарм в северной части Западного берега реки Иордан.

Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Некоторое время назад в рамках контртеррористических усилий в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - ред.) Армия обороны Израиля и силы пограничной полиции Израиля начали контртеррористическую операцию в Тулькарме", - говорится в заявлении.

Также ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ударом с воздуха полевого командира палестинского радикального движения ХАМАС в Тулькарме Ахада Абу Ативи.

"Его устранение является частью интенсивных контртеррористических операций, проводимых Армией обороны Израиля против террористических сетей в северной Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан)", - говорится в сообщении.

Вместе с Абу Ативи был ликвидирован еще один вооруженный радикал, отметили в ведомстве.

Напомним, что 21 января пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские силовики приступили к проведению масштабной контртеррористической операции в районе города Дженин в северной части Западного берега Иордана, которая получила название "Железная стена".