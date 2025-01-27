Все несут ответственность за невыполнение своих обязанностей: Минздрав ответил Рене Солтановой

Как уже сообщалось ранее, 22-23 января специалисты Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения столкнулись с сопротивлением и неэтичным поведением руководства частной клиники Laser Beauty Estetik во время плановой проверки.

Согласно информации Минздрава, в ходе проверки главврач Рена Солтанова и руководитель клиники Егана Джафарова, в частности, кричали, бросали телефон в лицо сотрудникам Центра, угрожали увольнением и жаловались на действия проверяющих в вышестоящие инстанции. Они также отказались подписывать акт и протокол об административном правонарушении, составленный по результатам проверки, передает 1news.az.

Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) прокомментировал заявления ООО «Эстетическая клиника Laser Beauty» относительно проведенной проверки. В заявлении Центра говорится: «По утверждению руководителя клиники:

«Мы должны измерять температуру холодильника каждые полчаса. Если я храню в этом холодильнике лед для прикладывания на губы после процедуры, зачем мне измерять температуру?»

Ответ Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ): Согласно пункту 7.14.4 Решения №1 Коллегии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики от 11 января 2018 года «Об утверждении некоторых нормативных правовых актов, регулирующих фармацевтическую деятельность», в помещениях, где хранятся лекарственные средства, показатели температуры, влажности и вентиляции должны фиксироваться один раз в сутки и отражаться в соответствующих регистрационных картах. Эти данные заносятся в «Лист регистрации температуры». Данный документ был передан директору клиники, Егане Салим гызы Джафаровой.

Второе заявление Рены Солтановой: «Другая претензия связана с вещами предыдущего стоматолога.

В стоматологическом кабинете не проводились хирургические процедуры, там просто остались некоторые вещи.

У нас вообще нет хирургии. Я могу сказать, что в одной из комнат у меня около 500 книг. Значит ли это, что эта комната — библиотека?»

Ответ ЦАЭ: «Согласно пункту 4 «Правил санитарно-эпидемиологических требований к медицинским учреждениям», утвержденных приказом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики №37 от 7 апреля 2009 года, для каждой лицензированной деятельности должны быть созданы отдельные условия.

Однако в клинике была выявлена деятельность, не предусмотренная лицензией, в частности, по направлениям «хирургическая стоматология» и «зуботехнические работы». В стоматологическом кабинете незаконно использовались оборудование, включая визиограф, зуботехнические инструменты, два функционирующих физиодиспансера для установки имплантов, хирургические шовные материалы, абатменты и другие стоматологические инструменты, которые, хотя и были стерилизованы, но хранились с нарушением условий.

При проверке документов, касающихся стоматологической работы, специалисты ЦАЭ получили личные дела двух стоматологов и одного зубного техника. У одного из врачей-стоматологов (Эльшан Алик оглу Алиев) не было сертификата, а у зубного техника не было документов, подтверждающих его образование.

Кроме того, ведение медицинской документации и контроль за этим процессом является обязанностью главного врача. Все медицинские сотрудники несут ответственность за выполнение своих должностных обязанностей».

Третье заявление Рены Солтановой: «Нам были предъявлены претензии, что мастера лазерной эпиляции и сотрудники, занимающиеся SMM-деятельностью, не являются медсестрами. Я спрашиваю у них: куда вы ходите на лазерную эпиляцию? Говорят, в салоны красоты. Тогда я спрашиваю: вы же говорите, что делать лазерную эпиляцию в салонах красоты нельзя. Почему их не проверяете? Ответили, что не могут провести проверки, так как у салонов красоты нет лицензии. А у нас есть лицензия, поэтому проверка проводится, и нас упрекают за такие мелкие недостатки. Но тех, у кого лицензии нет, даже не проверяют. А когда мне сказали, что даже наш сотрудник, который снимает видео для Instagram, тоже должен быть медсестрой, я просто онемела. Что я могу сказать закону? Но я уверена, что это не останется без последствий».

Ответ Центра аналитической экспертизы: «Во время проверки проверяющие не требовали предоставления личных дел SMM-менеджера (Кямаля Назим гызы Асадова), администратора (Лала Ширзад гызы Шукюрова), водителя (Вахид Чингиз оглу Насиров), кассира (Айнур Тариель гызы Дашданова) и другого немедицинского персонала.

Что касается проверок, проводимых в салонах красоты, то во время проверки в клинике специалисты разъяснили руководству, в каких случаях могут проводиться плановые и внеплановые проверки. Было объяснено, что, согласно «Закону Азербайджанской Республики о регулировании проверок в сфере предпринимательской деятельности и защите интересов предпринимателей», проверки могут проводиться только в строго определенных случаях».

По поводу сопротивления сотрудникам Министерства здравоохранения во время проверки Рена Солтанова также сделала опровержение: «Обвинения, предъявленные нам в ходе проверки, абсурдны. Лицензию нам выдал Центр аналитической экспертизы, поэтому я отреагировала на замечания исключительно эмоционально. Разговаривала с ними, плача. Они восприняли это как агрессию».

Ответ ЦАЭ: «Стоит отметить, что лицензии частным медицинским учреждениям в Азербайджане выдает не Центр аналитической экспертизы, а Министерство экономики на основании заключения Министерства здравоохранения.

Что касается «эмоциональной реакции», то действия, такие как бросание мобильного телефона в сторону сотрудников государственного учреждения, повышенный тон, угрозы пожаловаться в вышестоящие инстанции и уволить сотрудников, совершенные главным врачом учреждения, являются превышением служебных полномочий. Рене Солтановой следует ознакомиться с должностными инструкциями главного врача. Согласно этим инструкциям, главврач обязан не только следить за своим поведением, но и обеспечивать соблюдение правил этичного поведения со стороны своих сотрудников».

«В заключение хотим отметить, что Азербайджан является правовым государством. Если руководство данной клиники считает, что Центр аналитической экспертизы допустил какие-либо нарушения закона во время проверки, они могут обратиться в соответствующие государственные органы», — говорится в заявлении Центра.