Рена Солтанова опровергла обвинения в сопротивлении сотрудникам Минздрава

Клиника Laser Beauty Estetik существует уже восемь лет и ежегодно проходит проверки. И на этот раз был проведен очередной контроль, однако заявленные замечания кажутся абсурдными.

Как передает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом заявила главный врач частной медицинской организации ООО Laser Beauty Estetik Рена Солтанова. Она подчеркнула, что многие требования были не совсем обоснованными: "Нам говорят, что мы обязаны измерять температуру в холодильнике каждые полчаса. Но если я храню там лед для процедур, зачем мне постоянно следить за температурой? Мы проводим косметологические процедуры, тщательно следим за чистотой, чтобы наши клиентки оставались довольны. В каждой процедурной есть холодильник, а препараты мы храним в шкафах, чтобы они не замерзли", – отметила Солтанова.

Она также пояснила, что претензии касались оставшихся вещей предыдущего стоматолога, хотя хирургические операции в этом кабинете не проводятся. "Там просто остались его личные вещи. У нас вообще нет хирургии. Если я скажу, что в комнате у меня 500 книг, мне нужно будет назвать ее библиотекой?" – с иронией добавила она.

Главврач выразила недоумение по поводу требований, чтобы мастера лазерной эпиляции и специалисты по SMM имели медицинское образование. "Я спросила у проверяющих, а куда вы сами ходите на эпиляцию? Они ответили, что в салоны красоты. Но вы же сами говорите, что в салонах ее делать нельзя! Почему тогда их не проверяете?" – возмущается Солтанова.

По ее словам, ответ проверяющих был таков, что салоны не проверяются, потому что у них нет лицензии, а к лицензированным клиникам предъявляются многочисленные мелкие замечания.

Солтанова также опровергла информацию о том, что клиника оказала сопротивление сотрудникам Минздрава во время проверки. "Я просто эмоционально отреагировала на, по моему мнению, абсурдные замечания. Я плакала, когда разговаривала с ними. А они подали это как насилие", – объяснила она. При этом главврач подчеркнула, что лицензию для клиники выдал Центр аналитической экспертизы Минздрава.

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