В США хотят увеличить бюджет Пентагона

Новый председатель комитета сената США по вооруженным силам Роджер Уикер намерен увеличить финансирование обороны на 200 миллиардов долларов в течение двух лет и сделать более гибкой систему закупок ведомства, пишет Breaking Defense.

Издание отмечает, что офис Уикера хочет добиться от президента США Дональда Трампа увеличения оборонного бюджета в рамках законопроекта, по которому пока ведутся обсуждения. По словам Уикера, это могло бы помочь в создании собственной системы ПВО «Железный купол», новой военной техники, подводных лодок. Издание напоминает, что деньги могут пойти и на финансирование проекта истребителя «завоевания превосходства в воздухе» нового поколения, создание которого находится под вопросом из-за издержек бюджета.

«Нет ничего невозможного, чтобы выделять по 100 миллиардов долларов в год на оборону в течение следующих двух лет. С этим мы сможет добиться того, чего хотим», - заявил Уикер изданию.

Breaking Defense отмечает, что Уикер предлагает новый план закупок в сфере обороны. В случае принятия конгрессом США он может радикально изменить систему закупок Пентагона, освободив некоторые оборонные фирмы и коммерческие компании от ряда наиболее обременительных процедур заключения контрактов.

«Многие согласятся, что на этом пути (заключении контрактов с Пентагоном - ред.) слишком много шагов, которые можно исключить. Но затем... ребята с новой идеей, Илоны Маски будущего, видят эту «долину смерти», и она становится для них реальной», - добавил Уикер, обсуждая текущее состояние закупок в сфере обороны.

Источник: РИА Новости