«Затянуть пояса»: Токаев потребовал тотально экономить

Правительству Казахстана следует обеспечить тотальную экономию бюджетных денег и проконтролировать их расходование только на решение самых насущных задач.

С таким требованием выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет агентство ТАСС.

«Пришло время затянуть пояса и жить по средствам», — сказал Токаев на расширенном заседании Кабмина.

Кроме того, глава государства анонсировал принятие и реализацию сложных решений, которые позволят предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие.

На этом же заседании казахстанский лидер заявил, что на фоне растущего энергодефицита необходимо ускорить строительство первой атомной станции и приступить к созданию в Казахстане «ядерного кластера».

Также Токаев заявил о необходимости перехода на новый уровень сотрудничества Казахстана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС, кроме самого Казахстана в объединение входят Беларусь, Россия, Армения, Кыргызстан).