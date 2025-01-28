Венгрия не станет отменять безвизовый режим для дипломатов Грузии вопреки решению Европейского союза (ЕС).

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза, передает Sputnik в своем Telegram.

«Думаем, что не в Брюсселе, а в Грузии надо принимать решение о будущем страны, и грузины вполне четко приняли решение, нравится это Брюсселю или нет», — заявил Сийярто.

В МИД Грузии назвали «техническим» решение о приостановке дипломатических виз.

«Мы будем наблюдать, какая страна будет выполнять это решение Совета Евросоюза. Для нас очень важно иметь отношения с Евросоюзом в более широкой картине», — заявили в ведомстве.