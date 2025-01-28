В Совете печати будет функционировать «горячая линия» по вопросам муниципальных выборов, которые пройдут в нашей стране в среду, 29 января.

Об этом сообщили в Совете печати.

Журналисты смогут связаться по указанным номерам и сообщить о любых возможных недоразумениях и проблемах, возникших в ходе освещения процесса.

Совет печати будет работать совместно с соответствующими инстанциями для поддержки свободной деятельности журналистов по освещению выборов. Городской номер совета (012) 441 35 96, мобильные номера (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 будут работать в режиме «горячей линии» с момента начала до окончания голосования.

Источник: АЗЕРТАДЖ