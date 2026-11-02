В ЮНЕСКО сообщили о росте числа убийств журналистов в мире

Сто восемьдесят девять журналистов по всему миру были убиты в связи с их профессиональной деятельностью в период с 2024 по 2025 год, что на 20% больше, чем за 2022-2023 годы.

Такие данные приводятся в докладе генерального директора ЮНЕСКО по безопасности журналистов и борьбе с безнаказанностью за преступления в отношении них Халеда аль-Анани.

Среди перечисленных в докладе смертей 127 произошли в зонах боевых действий. Отмечается, что 40% из этих репортеров погибли в результате ударов, нанесенных при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего журналистов погибли в Палестине (62), Мексике (17) и Судане (14). Конфликт на Украине за указанный период, по версии ЮНЕСКО, унес жизни 12 работников СМИ.

"Местные и международные военные корреспонденты сталкиваются с растущими рисками, особенно из-за непосредственного попадания под перекрестный огонь, а также из-за целенаправленных атак даже вдали от линии фронта. По имеющимся данным, в зонах конфликтов в четырех странах 36 журналистов погибли во временных полевых медиацентрах и на рабочих местах. В одном случае в результате одного нападения погибли девять журналистов", - говорится в отчете.

В общей сложности за последние 20 лет ЮНЕСКО зафиксировала гибель 1,6 тыс. журналистов, при этом только в 14% случаев расследование было завершено. В то же время, как отмечается в докладе, доля незавершенных расследований в странах, где нет вооруженного конфликта, снизилась с 94% в 2012 году до 77% в 2026 году.

"Тем не менее приверженность свободе прессы сегодня актуальна как никогда, поскольку она по-прежнему находится под серьезной угрозой как в зонах конфликтов, так и в мирных регионах, а журналисты продолжают платить за это высокую цену", - заявил генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани.