Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА - ФОТО

Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

На служебных территориях пограничных застав «Горадиз» и «Гёйтепе» Погранвойск предотвращена переброска в общей сложности 22 кг 900 г наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

В результате проведенных комплексных мероприятий обнаружены и обезврежены беспилотные летательные аппараты, незаконно проникшие в воздушное пространство страны.

При осмотре мест происшествий на служебной территории пограничной заставы «Горадиз» изъято 15 кг 400 г наркотических средств, на служебной территории заставы «Гёйтепе» — 7 кг 500 г.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.