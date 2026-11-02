Кремль оценил возможность возобновления транзита газа РФ через Украину

Говорить о возобновлении в будущем транзита российского газа в Европу через Украину пока вряд ли возможно.

Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент. Но что будет в будущем, посмотрим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, допускает ли Москва возможность в будущем возобновления поставок российского газа через Украину в ЕС.