«Дайте Patriot на месяц»: Зеленский выдвинул Трампу условие

Украина готова на месяц прекратить удары по российским НПЗ, если США предоставят запас ракет для системы ПВО Patriot.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.

«Если вам нужно, чтобы мы в течение месяца не наносили удары по российским НПЗ, предоставьте мне Patriot на один месяц», — выдвинул он условие.

Зеленский назвал удары по российским НПЗ ответом на атаки на украинские объекты электроэнергетики, газовую инфраструктуру и нефтеперерабатывающие предприятия.

Источник: life.ru