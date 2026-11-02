В Кремле прокомментировали перспективы участия России в ОТГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что участие России в Организации тюркских государств целесообразно.

Таким образом он прокомментировал недавнюю инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает ТАСС.

"Что касается участия России в Организации тюркских государств, вы знаете, что в России есть целый ряд регионов, народы которых тоже являются тюрками исторически, по происхождению. Поэтому, конечно, было бы вполне понятным, целесообразным и естественным участие России в работе такой организации", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что имеет в виду участие не отдельных российских регионов, а Российской Федерации в целом.