Эрдоган призвал искать альтернативу маршрутам через Ормуз

Риски вокруг Ормузского пролива вновь продемонстрировали необходимость создания надежных альтернативных маршрутов международной торговли.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью южнокорейскому агентству «Йонхап».

«Нынешний кризис еще раз показал, насколько жизненно важно разрабатывать надежные альтернативные маршруты для международной торговли», — сказал турецкий лидер, комментируя ситуацию на мировых энергетических рынках и международных торговых путях.

Как отметил Эрдоган, Турция ведет работу по укреплению транспортных и логистических связей между Азией и Европой. В этой связи он упомянул планы по возрождению исторической Хиджазской железной дороги.

Он также выразил заинтересованность в более активном участии южнокорейских компаний в региональных транспортных и логистических проектах Турции.

«Мы хотели бы, чтобы корейские компании активнее участвовали в региональных транспортных и логистических инвестиционных проектах Турции», — подчеркнул Эрдоган.

Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.