Морская блокада и Ормузский пролив: Тегеран назвал свои ключевые требования к США

Иран не пойдет на соглашение с США, если Вашингтон не будет учитывать интересы Тегерана и не выполнит его требования, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Никакого соглашения не будет, и Ормузский пролив не откроется и не будет в безопасности, пока США не снимут морскую блокаду и не примут законные требования Ирана", — приводит его слова "Аль-Джазира".

Багаи отметил, что сейчас единственной реальной инициативой по решению кризиса является семидневный план по открытию пролива, который Тегеран представил Вашингтону во время визита иранской делегации в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. По его словам, предложение все еще актуально, "мяч на американской стороне".

Согласно замыслу иранской стороны, в случае имплементации такого семидневного плана стороны затем могут приступить к переговорам, нацеленным на решение проблем, спровоцировавших военное противостояние.

ВМС США в последние месяцы проводят морскую блокаду Ирана. Предполагается, что такие меры нанесут Тегерану сильный экономический урон и вынудят пойти на уступки на переговорах с Вашингтоном.