Пашинян: против Армении задействован «секретный план»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что определённые силы пытаются препятствовать выполнению страной намеченных экономических обязательств.

«Перед определёнными силами поставлена задача — сделать так, чтобы Армения не смогла выполнить намеченные экономические обязательства. Внутри Армении нет ресурсов для реализации тайного плана. В Армении весь этот процесс можно обозначить одним условным термином, который сами авторы называют "секретным планом"», — отметил он.

По словам Пашиняна, этот план пользуется поддержкой определённых кругов в ЕАЭС и России.

«Для этого есть и свои причины, поскольку в Армению были направлены люди с вполне конкретными обещаниями», — добавил премьер.

Также Пашинян сообщил, что правительство Армении фактически уже приступило к реализации проекта TRIPP.

Источник: Баграмян 26