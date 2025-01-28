Операции против ИГИЛ в Турции: Задержаны 100 человек

Турецкие правоохранители за последнюю неделю в рамках операций «GÜRZ-41» и «GÜRZ-42» задержали в 24-х провинциях 100 предполагаемых членов террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«С нашей стратегией «Уничтожение терроризма в зародыше» мы вместе с полицией, жандармерией и разведывательными подразделениями продолжаем нашу решительную борьбу против всех террористических групп», - отметил он.

Операции по задержанию прошли в Анкаре, Анталье, Чанкыры, Чоруме, Дюздже, Эскишехире, Газиантепе, Стамбуле, Кахраманмараше, Коджаэли, Кыршехире, Мерсине, Невшехире, Сакарье, Самсуне, Шанлыурфе, Ялове, Амасье, Чанаккале, Диярбакыре, Кайсери, Кырыккале, Эльязыге и Малатье.

Задержанные подозреваются в участии в ИГИЛ, его финансировании и пропаганде посредством своих аккаунтов в соцсетях.

В результате операций были изъяты организационные документы и цифровые материалы, сообщил Ерликая.