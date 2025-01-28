Операции против ИГИЛ в Турции: Задержаны 100 человек
Турецкие правоохранители за последнюю неделю в рамках операций «GÜRZ-41» и «GÜRZ-42» задержали в 24-х провинциях 100 предполагаемых членов террористической организации ИГИЛ.
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«С нашей стратегией «Уничтожение терроризма в зародыше» мы вместе с полицией, жандармерией и разведывательными подразделениями продолжаем нашу решительную борьбу против всех террористических групп», - отметил он.
Операции по задержанию прошли в Анкаре, Анталье, Чанкыры, Чоруме, Дюздже, Эскишехире, Газиантепе, Стамбуле, Кахраманмараше, Коджаэли, Кыршехире, Мерсине, Невшехире, Сакарье, Самсуне, Шанлыурфе, Ялове, Амасье, Чанаккале, Диярбакыре, Кайсери, Кырыккале, Эльязыге и Малатье.
Задержанные подозреваются в участии в ИГИЛ, его финансировании и пропаганде посредством своих аккаунтов в соцсетях.
В результате операций были изъяты организационные документы и цифровые материалы, сообщил Ерликая.
24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-41" ve “GÜRZ-42” operasyonlarımızda; 100 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı. ❗️
Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz,… pic.twitter.com/a7QuR00jZ7 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2025