США сообщили ООН, что выходят из Парижского соглашения по климату

Соединенные Штаты уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату, США официально выйдут из соглашения 27 января 2026 года.

Как передает ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения 20 января, сразу после вступления в должность. «США 27 января уведомили генерального секретаря, выполняющего функции депозитария, о выходе из Парижского соглашения, - сказал Дюжаррик. - Согласно статье 28 Парижского соглашения, выход [США] будет осуществлен 27 января 2026 года».

Впервые США вышли из Парижского соглашения в 2020 году, тогда Трамп, который тогда заканчивал свой первый президентский срок, отозвал подпись США под соглашением незадолго до выборов, которые он проиграл Джо Байдену. Демократ в первый день на посту президента 20 января 2021 года подписал указ о возвращении США в климатическую сделку.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года, к нему присоединились 195 государств. По его условиям, страны-участницы обязались добровольно сокращать выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной стадией развития мировой экономики.