Лукашенко оценил прошедшие в Беларуси президентские выборы

Выборы президента прошли в Беларуси на высоком организационном уровне и без потрясений.

Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали», - сказал Александр Лукашенко.

По данным ЦИК Беларуси, на выборах президента страны за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.