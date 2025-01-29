Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров, в рамках визита в Турцию, встретился с министром торговли этой страны Омером Болатом.

Об этом сообщили В Министерстве экономики.

На встрече было подчеркнуто, что благодаря усилиям глав государств обеих стран и братским отношениям, экономическое сотрудничество развивается по всем направлениям. Было отмечено, что Турция является вторым по значимости торговым и экспортным партнером Азербайджана, и увеличение числа товаров, в отношении которых применяются льготы в рамках Соглашения о преференциальной торговле, способствует росту торговых отношений. Турецким компаниям предложено воспользоваться благоприятной деловой средой, созданной в промышленных парках на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Стороны обсудили имеющиеся возможности для достижения общих целей по укреплению азербайджано-турецкого экономического партнерства, росту товарооборота, активной поддержке связей между МСБ и бизнес субъектами и поощрению инвестиций.

Министр экономики Микаил Джаббаров, в рамках визита в Турцию, встретился с министром энергетики и природных ресурсов этой страны Алпарсланом Байрактаром. На встрече было подчеркнуто расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, и что наши страны реализуют множество важных проектов, особенно в энергетической сфере. Отмечено, что сотрудничество в сфере энергетики способствует не только развитию экономик двух стран, но и региона, особенно энергетической безопасности Европы. Была представлена информация о проектах, реализуемых в нашей стране в сфере зеленой энергетики. Обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, увеличения зеленых инвестиций и реализации потенциала сотрудничества.