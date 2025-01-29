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Число погибших в давке на фестивале в Индии возросло до 40

First News Media17:40 - Сегодня
Число погибших в давке на фестивале в Индии возросло до 40

Число погибших в результате давки на религиозном фестивале Кумбха-мела в штате Уттар-Прадеш увеличилось до 40.

Как передает АПА, об этом со ссылкой на источники в полиции информировало агентство Reuters.

Фестиваль Кумбха-мела проводится на севере Индии раз в 12 лет. С его начала 13 января в празднике уже приняли участие более 110 млн паломников, совершивших омовения в реке Ганг. Всего за 45 дней фестиваля, как ожидается, в нем примут участие 450 млн человек, в том числе 1,5 млн иностранцев.

Источник: ТАСС

09:46

Как минимум 15 человек погибли в результате давки, образовавшейся на крупнейшем индуистском фестивале Кумбха-мела, проходящем на месте слияния рек Ганг и Ямуна в городе Праяградж штата Уттар-Прадеш на севере Индии.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в индийских медицинских службах.

По его данным, многие посетители фестиваля также пострадали и были госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Индийская газета Hindustan Times сообщила, что премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с главным министром штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатхом после появления сообщений о давке.

Фестиваль Кумбха-мела проводится на севере Индии раз в 12 лет. С его начала 13 января в празднике уже приняли участие более 110 млн паломников, совершивших омовения в Ганге.

Всего за 45 дней фестиваля, как ожидается, в нем примут участие 450 млн человек, в том числе 1,5 млн иностранцев. Подсчет участников ведется при помощи технологий искусственного интеллекта.

Источник: ТАСС

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