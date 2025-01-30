Манипуляции и реальность: Кто действительно заинтересован в мире?

Установление мира на Южном Кавказе – это не просто переговоры между двумя Азербайджаном и Арменией, а сложный и пока еще хрупкий процесс, требующий искреннего желания обеих сторон.

Однако некоторые армянские политические силы с упорством достойным лучшего применения продолжают распространять дезинформацию, нацеленную на дискредитацию Азербайджана и, как минимум, затягивание мирных переговоров.

Одним из таких примеров является недавнее выступление на заседании ПАСЕ депутата армянского парламента от оппозиционного блока «Армения» Армена Геворкяна, озвучившего очередные безосновательные обвинения в адрес Баку.

В частности, он заявил, что Азербайджан «не заинтересован в подписании мирного договора», так как вся его политика якобы строится на «антиармянской парадигме и армянофобии».

Весьма странно и даже смехотворно слышать подобное из уст представителя нации, которая на протяжении столетий культивировала и ныне продолжает культивировать ненависть к азербайджанцам, с юных лет прививая ее своим детям посредством школьных учебников, от представителя страны, где турко- и азербайджанофобия возведена в ранг официальной идеологии.

Мы уже давно свыклись с мыслью, что большая часть армянского истеблишмента страдает амнезией той или иной степени. Но у г-на Геворкяна наблюдается крайняя, очень тяжелая форма этого заболевания, принимая во внимание ту абсурдность, которую он озвучил в ПАСЕ. Наш долг напомнить ему, что именно Армения на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией 20 процентов азербайджанской территории, подвергла насильственному изгнанию более 1 миллиона азербайджанцев, учинила Ходжалинский геноцид, экоцид, урбицид, уничтожала и продолжает уничтожать материально-культурное наследие азербайджанского народа.

Однако, несмотря на все эти преступления Армении, воплотившей в жизнь идеи «нждеизма», после восстановления территориальной целостности Азербайджан взял курс на установление устойчивого и долгосрочного мира.

Об этом не раз говорил и глава Азербайджанского государства. Так, в своем выступлении на первом заседании Милли Меджлиса VII созыва, коснувшись вопроса нормализации отношений с Арменией, Президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировал, что после Второй Карабахской войны именно по инициативе Азербайджана были начаты мирные переговоры: «Но что мы видим? Видим, что Армения искусственно затягивает этот вопрос. Потому что с момента отправки нашего первого проекта в Армению по сегодняшний день произошло десять обменов комментариями и каждый раз согласовывались определенные положения, то есть, в этом деле был прогресс. Мы должны говорить это так, как есть. Но, вместе с тем, по прошествии месяцев мы, естественно, ждали, что Армения оперативнее и быстрее будет предоставлять нам свои комментарии. Однако мы увидели, что все происходит с точностью до наоборот. Нам пришлось ждать 70 дней, прежде чем мы получили от них последний вариант. 24 июня им были отправлены наши комментарии, а они направили нам ответ в конце августа или в начале сентября.

В чем заключался этот ответ? Все несогласованные положения были исключены из их варианта мирного договора. То есть, столь примитивный и неадекватный шаг, честно говоря, был неожиданным. Исключенные из текста положения, то есть, положения, которые они хотят исключить, важны. Без них мирный договор будет неполным.

Поэтому столь неискреннее отношение нас, естественно, заставляет задуматься. … Тактика затягивания времени и другие моменты дают основание сказать, что Армения на самом деле не хочет мира. Она хочет затянуть время, и, использовав это время, сформировать военный потенциал при поддержке своих зарубежных покровителей».

В отличие от нацепившей на себя маску лицемерия армянской стороны, Баку требует не просто формального подписания мирного договора, а реальных действий, которые обеспечат стабильность в регионе. Для этого Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, исключив соответствующие положения из своей конституции и законодательных актов.

Речь идет о преамбуле Основного закона Армении, где говорится, что он «основывается на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального совета Нагорно-Карабахской Автономной области от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорно-Карабахской Автономной области».

Данное положение представляет собой открытые притязания на территориальную целостность Азербайджана, и официальный Баку требует его изъятия из армянского законодательства, считая, что именно такой шаг может свидетельствовать о реальной настроенности Армении на устойчивый мир.

Ведь наличие в конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану может послужить основанием для будущих властей сослаться на это и осудить мирное соглашение. А это неприемлемо. Дело в том, что в законодательстве Республики Армения, как и каждой страны, существует процедура денонсации (аннулирования) тех или иных международных документов. Поэтому для установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией и должны быть отменены все правовые акты, которые в будущем могут привести к денонсации мирного соглашения.

Кроме того, Азербайджан настаивает на официальном прекращении деятельности Минской группы, которая давно утратила свою актуальность. Хотя МГ ОБСЕ уже не функциональна, формально она существует, и Баку твердо ставит вопрос: «Если Армения признала Карабах частью Азербайджана, а Минская группа была создана для решения карабахского вопроса, то зачем она нужна?».

И поскольку этот вопрос решается консенсусом, без согласия Армении этого сделать формально невозможно. А ее нежелание вместе с Азербайджаном обратиться в ОБСЕ по поводу ликвидации Минской группы в очередной раз говорит о реваншистских намерениях Армении.

Здесь нельзя обойти молчанием и накачивание Армении вооружением, в чем весьма преуспел Запад в лице Франции и США. Свой весомый вклад в создание напряженности вносит и ставшая уже притчей во языцех и появившаяся на границе с Азербайджаном в 2022 году так называемая наблюдательная миссия Евросоюза, численность которой постоянно растет, несмотря на договоренность с Азербайджаном, который соглашался на то, что на стороне Армении в направлении условной границы в течение двух-трех месяцев будет размещена малочисленная наблюдательная миссия. Однако впоследствии без согласия азербайджанской стороны пребывание миссии было продлено, а ее численность возросла. Позже в нее включили еще и представителей Канады.

Более того, накануне послы стран Евросоюза в Брюсселе одобрили решение о гражданской миссии ЕС в Армении, согласно которому европейские наблюдатели останутся в приграничных районах Армении еще на два года - до 19 февраля 2027 года. Это решение 30 января одобрил Совет ЕС. Таким образом, задекларированная ранее как «гражданская» миссия Евросоюза фактически превратилась в военизированную миссию НАТО, члены которой периодически смотрят на азербайджанскую сторону через бинокли.

А ведь опыт показывает, что наиболее конструктивные решения по мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией достигались исключительно в двустороннем формате без вмешательства внешних сил. Примером этому служит делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией, достигнутый значительный прогресс в этом вопросе.

Так, на сегодняшний день проведена делимитация и демаркация государственной границы на участке протяженностью до 13 километров. На последней, одиннадцатой, встрече Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой стороны пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации госграницы с северного участка - с района точки стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии и далее в южном направлении - с севера на юг, до границы Азербайджана и Армении с Ираном.

Таким образом, с учетом всего вышесказанного становится очевидным, кто на сегодняшний день в реальности стремится к миру, а кто, прикрываясь ширмой миролюбия, вынашивает планы по развязыванию новой войны в регионе. Азербайджан на деле доказал, что остается единственной стороной, искренне стремящейся к установлению мира. И если Армения действительно хочет стабильности, то ей стоит отказаться от националистической идеологии, реваншистских устремлений и на официальном уровне приструнить личностей, подобных Геворкяну, в их неугасимом стремлении к антиазербайджанским провокациям. В противном случае вся эта политика вражды и не только сделают разговоры о мире абсолютно бессмысленными.