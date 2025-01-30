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Посольство Великобритании: Новый торговый посланник укрепит экономические связи с Баку

First News Media10:53 - Сегодня
Посольство Великобритании: Новый торговый посланник укрепит экономические связи с Баку

Новоназначенный торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии Джон Олдердейс сыграет важную роль в укреплении экономических связей между Баку и Лондоном.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации посольства Великобритании в Азербайджане в соцсети Х.

«Лорд Олдердейс назначен новым торговым представителем Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии. Он сыграет ключевую роль в реализации нашей миссии по развитию, укреплению экономических связей и расширению партнерства», — отметили в дипмиссии.

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