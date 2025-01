Посольство Великобритании: Новый торговый посланник укрепит экономические связи с Баку

Новоназначенный торговый посланник Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии Джон Олдердейс сыграет важную роль в укреплении экономических связей между Баку и Лондоном.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации посольства Великобритании в Азербайджане в соцсети Х.

«Лорд Олдердейс назначен новым торговым представителем Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии. Он сыграет ключевую роль в реализации нашей миссии по развитию, укреплению экономических связей и расширению партнерства», — отметили в дипмиссии.

Lord Alderdice has been appointed as the UK’s new Trade Envoy for Azerbaijan & Central Asia. His role will be pivotal in driving our growth mission, strengthening economic ties, expanding our partnership and fostering mutual growth. 🇬🇧🤝🇦🇿 pic.twitter.com/K2j6KjyWt8 — UK in Azerbaijan (@ukinazerbaijan) January 30, 2025