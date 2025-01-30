Тбилиси хочет быть фасилитатором для укрепления мира и стабильности в регионе – глава МИД Грузии

Грузия предлагает свое посредничество в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Иреване.

«Хочу отметить, что Грузия хочет быть реальным фасилитатором для укрепления мира и стабильности в регионе. И, однозначно, мы выразим готовность облегчить мирный процесс, который идет между нашими соседними странами», - сказала Бочоришвили.

Она выразила надежду, что мирный договор будет содержать пункты, которые исходят из интересов обеих сторон, поскольку, по ее мнению, только это позволит обеспечить стабильность в регионе.

Ранее о том, что Тбилиси готов взять на себя роль модератора в продвижении переговоров между Арменией и Азербайджаном заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Источник: Sputnik-Армения