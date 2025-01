Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества в 2025 году

Перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО были обсуждены на встрече главы азербайджанского представительства при альянсе Джафара Гусейнзаде и помощника генсека Североатлантического альянса по политическим вопросам и политике безопасности Руге Бориса.

Об этом сообщил Дж.Гусейнзаде на своей странице в социальной сети Х.

«У нас была плодотворная дискуссия о партнерстве Азербайджан-НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». В связи с 30-летием партнерства Азербайджан-НАТО сотрудничеству в 2024 году была дана высокая оценка, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в 2025 году», - написал дипломат.

I was extremely delighted to meet with the @NATO Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, H.E. Ambassador @RugeBoris.



We had a fruitful discussion on #Azerbaijan-#NATO partnership within the framework of Partnership for Peace (#PfP) Programme. As…