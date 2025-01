Cкончалась известная британская певица Марианна Фэйтфулл – ВИДЕО

В возрасте 78 лет ушла из жизни всемирно известная британская певица и актриса Марианна Фейтфулл.

«Марианна мирно ушла из жизни сегодня в Лондоне в окружении любящей семьи», - цитирует BBC представителя певицы.

М.Фейтфулл прославилась в 1960-х годах с хитом «As Tears Go By», написанным Миком Джаггером, с которым у нее был роман, и Китом Ричардсом, а последовавшие синглы, включая «Come And Stay With Me» и «Summer Nights», закрепили её успех. Она также была известна своими ролями в фильмах «Девушка на мотоцикле» и «Гамлет».

Определенный период жизни она боролась с наркотической зависимостью, но в 1979 году вернулась на сцену с альбомом «Broken English».

В последние годы она сталкивалась с различными проблемами со здоровьем, включая рак груди и последствия COVID-19.