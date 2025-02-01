Подрывная деятельность под крышей «Русского дома» в Баку

Тема функционирования «Русского дома» в Баку не теряет актуальность.

Есть основания полагать, что речь идет о шпионском гнезде, которое осуществляет деятельность под вывеской этого добропорядочного по названию заведения.

Официально «Русский дом» в Баку - это культурный центр, призванный укреплять российско-азербайджанские гуманитарные связи, но за фасадом дружеских инициатив кроется совсем иная повестка. Под прикрытием лекций, языковых курсов и выставок здесь формируется сеть влияния, а его сотрудники, имеющие дипломатический статус, занимаются сбором разведывательной информации и вербовкой агентов влияния в интересах Москвы.

Под названием «Русский дом» в десятках стран мира действуют представительства «Россотрудничества» - российского федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. История этой организации уходит корнями в советское прошлое, когда культурные общества использовались для продвижения интересов Москвы за рубежом.

Современная сеть «Русских домов» продолжает ту же линию, действуя в десятках стран мира. Однако в ряде европейских государств их деятельность уже была прекращена после разоблачения причастности к шпионским операциям с последующей высылкой дипломатов и закрытием представительств.

В этом смысле не прибавляет доверия к «Россотрудничеству» и тот факт, что его возглавляет Евгений Примаков-младший. Он - внук того самого Евгения Максимовича Примакова, советского и российского политического и государственного деятеля, оставившего мрачный след в истории Азербайджана, как один из ответственных за трагедию 20 января 1990 года. Вся биография Примакова-старшего тесно сплетена с разведкой, в которой он в разные годы занимал различные руководящие посты вплоть до первого зампреда КГБ СССР и директора Службы внешней разведки РФ. Конечно, этот факт не дает прямых оснований считать нынешнее «Россотрудничество» рассадником шпионажа. Но при понимании того, кто возглавляет эту структуру, чьим внуком он является, что за режущее азербайджанский слух имя он носит – все это в совокупности создает не очень приятный запашок.

Азербайджан пока не стал местом открытых шпионских скандалов, связанных с «Русским домом», но настороженность вызывает его деятельность и проводимые мероприятия. Выставки, лекции, конференции – многие из них несут в себе скрытые политические месседжи и направлены на продвижение российской повестки. С учетом уже сказанного не иначе как надругательство над памятью жертв трагедии 20 января можно воспринять проведенную в 2019 году в Баку выставку, посвященную Примакову-старшему по случаю его 90-летия, а также конкурс эссе на тему его роли в международных отношениях на стыке XX и XXI веков.

Вспоминается и проведенная в ноябре 2021 года выставка в Москве, организованная «Россотрудничеством», где под предлогом обсуждения вопросов гуманитарной помощи искусственно связывались события в Карабахе и на востоке Украины. Или другая акция, проведенная в Армении годом позже – презентация мультимедийной интерактивной карты русско-турецких войн, где были использованы откровенно фальсифицированные термины, направленные на искажение исторической действительности. Были и случаи, когда азербайджанским школьникам предлагалось участвовать в мероприятиях, имеющих неясные цели, таких как изучение территорий, к которым Россия предъявляет территориальные претензии. Одним словом, провокация на провокации. И все это под крышей того самого «Русского дома». Азербайджан же со своей стороны проявляет традиционную терпимость. Ни в коем случае не слепоту, а именно что терпимость. Подковерные игры Москвы, проводящиеся в том числе посредством «Русского дома» и направленные, не побоимся этого слова, на подрыв государственности, не остаются вне поля зрения азербайджанских компетентных органов.

И если уж об этом заговорили местные СМИ, можно себе представить, какой полнотой информации о делишках «дома» владеют соответствующие инстанции Азербайджана. События, последовавшие за разоблачениями в прессе, показывают, что опасения относительно деятельности «Русского дома» в Баку небеспочвенны. Так, посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев был вызван в российский МИД, где ему было выражено «недоумение» по поводу «дезинформационной кампании» против Русского дома в Баку и отмечена «абсолютная безосновательность» прозвучавших обвинений. Тем самым российская сторона косвенно признала, что азербайджанские СМИ «копают» в верном направлении, ведь если Юпитер сердится, значит, он не прав. При ответном вызове посла РФ в МИД Азербайджана до российской стороны было доведено, что информация в местной прессе о «Русском доме» это (пока еще) не официальная позиция, и что деятельность подобных организаций на территории республики должна основываться на принципе взаимности и вестись в соответствии с требованиями законодательства.

Общий характер деятельности «Россотрудничества» и его «Русских домов», сочувствующих на основе искаженной истории армянскому сепаратизму, прославляющих российскую агрессию против Украины и продвигающих неоимперский нарратив о «безграничности» России, имеющей виды на новые территории – это совсем не то, что воодушевляет Азербайджан на сотрудничество с этой страной, скорее, наоборот, отвращает от этого. Очевидно, что в случае с «Русским домом» речь идет не о «культурном обмене» и не о «гуманитарном сотрудничестве». Это инструмент информационно-психологического влияния, задачей которого является не укрепление двусторонних связей, а навязывание идеологемы в духе российской пропаганды.

Азербайджану давно пора дать четкий сигнал: любые структуры, продвигающие идеи сепаратизма, реваншизма и оправдывающие оккупационные преступления, не могут чувствовать себя комфортно на территории республики. Деятельность таких организаций должна находиться под пристальным вниманием, а их представители – четко понимать, что Азербайджан не допустит подрывной работы под видом «гуманитарных инициатив». Коль нет этого понимания – им не место в Азербайджане, ибо независимость страны не должна подвергаться рискам из-за внешнего вмешательства, скрытого за вывеской культурного сотрудничества.

Али Мамедов