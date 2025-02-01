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Семь человек погибли при крушении самолета в Филадельфии

First News Media23:25 - 01 / 02 / 2025
Семь человек погибли при крушении самолета в Филадельфии

По меньшей мере семь человек погибли в результате крушения медицинского самолета в густонаселенном районе Филадельфии.

Об этом сообщили мэр Филадельфии Черелл Паркер и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Шейнбаум в соцсети X написала о гибели шести граждан Мексики, находившихся на борту воздушного судна. Власти находятся в постоянном контакте с родственниками погибших и заверили, что окажут им поддержку во всем необходимом. Паркер на пресс-конференции сообщила о гибели одного местного жителя Филадельфии, передает Reuters. По его словам, он находился в машине на момент авиакатастрофы. В результате крушения самолета пострадали еще 19 человек.

1 февраля самолет Learjet 55 разбился в Филадельфии. По данным Федерального управления гражданской авиации США, воздушное судно с шестью людьми потерпело крушение после вылета из аэропорта Северо-Восточная Филадельфия. Авиаперевозчик Jet Rescue Air Ambulance заявил, что на борту были пациентка детского возраста и ее мать. Они возвращались домой в Мексику после того, как ребенок прошел лечение в Филадельфии. Также на борту находились два пилота, фельдшер и врач.

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