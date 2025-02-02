По случаю Дня молодежи Азербайджана состоялся фестиваль GenZ FEST - ФОТО

2 февраля на Bazar Meydanı в Белом городе прошел фестиваль GenZ FEST, посвященный Дню молодежи Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в фестивале, организованном Союзом молодежных студенческих организаций Азербайджана (СМСОА) при поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики, приняли участие более 5 тысяч студентов.

Основная цель мероприятия, посвященного 2 Февраля - Дню молодежи, учрежденному великим лидером Гейдаром Алиевым в 1997 году, - объединить студентов высших и средних специальных учебных заведений в особенный день и еще раз довести до них внимание и заботу, проявляемую к молодежи Азербайджана, а также сформировать бесстрессовую обстановку после экзаменационных сессий и еще больше укрепить связи между студентами и государством.

Выступая на мероприятии, председатель СМСОА Рашад Зейналов, исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Гадир Халилов, советник министра науки и образования Ниджат Мамедли подчеркнули, что в 1997 году, когда в нашей стране был учрежден День молодежи, в других странах СНГ и Восточной Европы этот день не отмечался. Они довели до внимания, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда держал молодежь в центре внимания, сказали, что эта политика успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, для молодежи созданы очень большие возможности.

Выступавшие призвали молодежь победившего Азербайджана вносить вклад в развитие нашей страны, работая над собой, быть деятельными в проектах в области молодежи, активно использовать государственные программы.

Подчеркивалось, что в будущем еще большие успехи будут достигнуты благодаря энергии, творческим идеям и более смелым решениям молодежи.

В ходе мероприятия были продемонстрированы различные музыкальные и танцевальные композиции, организованы викторины, конкурсы.