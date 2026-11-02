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HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО

Редакция 1news16:13 - Сегодня
HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО

Невероятная прочность, водонепроницаемость до 10 метров и мощная батарея 11 000 мАч — новый HONOR X9e Pro создан для тех, кто привык выходить за рамки возможного.

HONOR представляет новый HONOR X9e Pro — смартфон, сочетающий премиальный дизайн, исключительную прочность и впечатляющую автономность. Устройство разработано для активного образа жизни и готово выдерживать серьезные испытания, сохраняя элегантный внешний вид.

Прочность нового уровня: падения с высоты до 3 метров

HONOR X9e Pro оснащен инновационной технологией HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop Technology 4.0, обеспечивающей защиту при падениях с высоты до 3 метров.

В основе конструкции лежит шестислойная защитная система с применением амортизирующего неньютоновского материала, эффективно поглощающего энергию удара. Дополнительную защиту дисплея обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

Смартфон разработан с учетом самых непредсказуемых ситуаций — от случайных падений в повседневной жизни до испытаний во время активного отдыха и путешествий.

Водонепроницаемость до 10 метров: готов к любым приключениям

Благодаря стандартам защиты IP68 и IP69K HONOR X9e Pro демонстрирует высокую устойчивость к воздействию воды, пыли и струй воды под высоким давлением.

Устройство поддерживает водонепроницаемость на глубине до 10 метров в предусмотренных производителем условиях испытаний. Специальный режим подводной съемки открывает дополнительные возможности для создания необычных фотографий и видео.

Будь то отдых у бассейна, путешествие или неожиданная непогода — HONOR X9e Pro позволяет чувствовать себя увереннее в самых разных условиях.

11 000 мАч: энергия, которая не заканчивается

Одно из главных преимуществ HONOR X9e Pro — мощная кремний-углеродная батарея емкостью 11 000 мАч, обеспечивающая до трех дней автономной работы в зависимости от сценария использования.

Смартфон поддерживает быструю зарядку 80 Вт HONOR SuperCharge, а благодаря обратной зарядке мощностью до 27 Вт может делиться энергией с другими устройствами.

Даже при экстремально низких температурах до −30°C аккумулятор сохраняет работоспособность в заявленных условиях.

Больше возможностей каждый день

HONOR X9e Pro также оснащен ярким 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, камерой 108 Мп с оптической стабилизацией и процессором Snapdragon 6 Gen 5.

Сочетая передовые технологии, стильный дизайн и исключительную выносливость, HONOR X9e Pro становится надежным спутником для тех, кто не привык останавливаться перед трудностями.

Цена и доступность в Азербайджане

HONOR X9e Pro представлен в трех цветах - графитовом, фиолетовом и терракотовом - и доступен в 3-х конфигурациях памяти:

  • 6 ГБ + 256 ГБ — 1 299,99 AZN
  • 8 ГБ + 256 ГБ — 1 399,99 AZN
  • 8 ГБ + 512 ГБ — 1 599,99 AZN

Смартфон доступен в магазинах İrşad, Soliton, Baku Electronics, Kontakt Home, Birmarket, Elit Optimal и Smart Electronics, и при покупке HONOR X9e Pro до 22 ноября покупатели получат в подарок беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds 10 Pro.

Подробнее здесь: https://www.honor.com/az/phones/honor-x9e-pro/

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