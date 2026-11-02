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PASHA Holding отмечает 20-летие

Редакция 1news15:52 - Сегодня
PASHA Holding отмечает 20-летие

Генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов рассказывает о 20-летнем пути развития Группы, ответственности бизнеса и ключевых приоритетах на будущее.

Основанная в 2006 году, PASHA Holding за прошедшие 20 лет превратилась в одну из ведущих холдинговых компаний региона. Сегодня Группа осуществляет деятельность в сфере финансовых услуг и технологий, недвижимости, сельского хозяйства, розничной торговли, индустрии развлечений и других отраслях. Представленная как в Азербайджане, так и на международных рынках, Группа объединяет более 25 000 человек.

PASHA Holding сотрудничает с известными международными организациями и компаниями, включая BNY Mellon, Raiffeisen Bank International, McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Marriott Bonvoy International, Four Seasons, Mandarin Oriental, IE University и Всемирный экономический форум. Сегодня Группа ведёт деятельность в шести странах, включая Соединённые Штаты Америки.

Однако генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов считает, что значение 20-летнего пути развития Группы нельзя оценивать исключительно по финансовым показателям и масштабам бизнеса.

«Для нас успех — это не просто рост. Главное — создавать бизнесы, которые формируют долгосрочную ценность, завоёвывают доверие людей и вносят вклад в развитие экономик, в которых они работают. Для нас не менее важны, чем результаты, достигнутые за последние 20 лет, созданные нами институты, подготовленные профессиональные кадры и открытые новые возможности».

Рост бизнеса — рост ответственности

На протяжении всех лет своего развития PASHA Holding стремилась содействовать диверсификации экономики Азербайджана и расширению ненефтяного сектора. Инвестиции в различные отрасли способствовали созданию новых рабочих мест, повышению стандартов обслуживания и развитию человеческого капитала. По словам Джалала Гасымова, ответственность крупной инвестиционной группы не ограничивается обеспечением финансовых результатов отдельных компаний.

«По мере роста бизнеса возрастает и его ответственность перед обществом. Эта ответственность должна проявляться в отношении к нашим сотрудникам, качестве услуг, которые мы предоставляем клиентам, инвестиционных решениях и отношениях с партнёрами. Мы убеждены, что долгосрочный коммерческий успех и создание ценности для общества — это взаимодополняющие цели».

Когда речь идёт о создании ценности для общества, имеется в виду не только благотворительность и инициативы в области корпоративной социальной ответственности, на которые PASHA Holding ежегодно направляет более 50 миллионов манатов. Ответственность также проявляется в подходах к принятию инвестиционных решений, отношении к сотрудникам, качестве обслуживания клиентов, управлении рисками и принятии решений, затрагивающих интересы заинтересованных сторон.

Для организации, объединяющей более 25 000 человек в различных сферах бизнеса, ответственность прежде всего находит отражение в повседневном управлении: поддержании высоких стандартов во всех компаниях Группы, создании возможностей для профессионального развития сотрудников, а также выстраивании доверительных отношений с клиентами, партнёрами и обществом.

Это обязательство, которое требует постоянного внимания. По мере роста бизнеса сохранение единой цели и общих ценностей в различных отраслях и на разных рынках становится всё более сложной задачей. Поэтому корпоративные ценности не должны оставаться лишь принципами, закреплёнными в документах, — они должны находить отражение в решениях, поведении и управленческих практиках.

Джалал Гасымов считает, что это не задача, которую можно решить на определённом этапе, а постоянная ответственность, требующая последовательной работы.

«Рост открывает новые возможности, но одновременно повышает и ожидания. По мере расширения организации всё более важными становятся сохранение дисциплины в её деятельности и чёткое понимание того, какую ценность она стремится создавать. Для нас ответственность означает принятие экономически обоснованных решений, построение организаций, которым люди могут доверять, и понимание того, что устойчивые результаты зависят от прочности наших отношений с сотрудниками, клиентами и обществом».

Взгляд в будущее

На следующем этапе развития ключевыми приоритетами PASHA Holding станут внедрение технологий и инноваций, принятие решений на основе данных, клиентоориентированность, развитие человеческого капитала и укрепление корпоративного управления.

В то же время Группа намерена укреплять свои позиции на международных рынках и рассматривать новые возможности для долгосрочных инвестиций.

«В ближайшие годы бизнес-среда будет меняться ещё стремительнее. Искусственный интеллект, новые технологии и меняющиеся ожидания клиентов потребуют от компаний большей гибкости. Наша задача — быть готовыми к этим изменениям, раскрывать потенциал наших сотрудников и укреплять долгосрочную конкурентоспособность наших бизнесов».

Джалал Гасымов считает, что 20-летний юбилей — это не только возможность оглянуться на пройденный путь, но и повод взять на себя новые обязательства перед будущим.

«20 лет — важный рубеж, однако для нас гораздо важнее то, что мы создадим в последующие годы. Мы убеждены, что наш успех должен измеряться не только ростом бизнеса, но и тем вкладом, который мы вносим в жизнь людей, экономику страны и создание возможностей для будущих поколений. Именно с таким пониманием мы смотрим в следующие 20 лет», — отмечает господин Гасымов.

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