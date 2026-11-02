Трамп: США не вели боевые действия большую часть конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские военные толком не воевали на протяжении большей части войны с Ираном.

"Сейчас мы не ведем боевые действия. Большую часть этой войны мы, в общем-то, и не воевали. Мы несколько раз ударили по ним очень сильно, а потом останавливались и наблюдали", — сказал он в подкасте Pod Force One газеты New York Post.

Американский президент также утверждал, что США "уже дважды" удалось сменить власть в Иране. Кроме того, Трамп в очередной раз повторил тезис американской администрации о том, что Иран не должен заполучить ядерное оружие.

Трамп 8 октября заявил, что США не намерены наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. В субботу он заверил, что переговоры с Тегераном идут хорошо, но выразил сомнение в благонадежности Ирана. Он также отказался однозначно ответить на вопрос о том, планирует ли он возобновление военных действий против исламской республики на следующей неделе. По сведениям портала Axios, Трамп не намерен возобновлять военные действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс, поскольку хочет сделать ставку на переговоры с Тегераном.