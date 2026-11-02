 Везли 40 тонн дизеля и автозапчасти под видом гипса: на «Красном мосту» задержаны фуры — ФОТО | 1news.az | Новости
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Везли 40 тонн дизеля и автозапчасти под видом гипса: на «Красном мосту» задержаны фуры — ФОТО

Фаига Мамедова15:50 - Сегодня
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Везли 40 тонн дизеля и автозапчасти под видом гипса: на «Красном мосту» задержаны фуры — ФОТО

В пункте пропуска через государственную границу обнаружен груз в объеме, не указанном в документах.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Согласно информации, пограничным нарядом на пункте пропуска через государственную границу «Красный мост» пограничного контроля ГПС повторной проверке были подвергнуты два грузовых транспортных средства марки MAN, следовавшие из Азербайджана в направлении Грузии.

В ходе проверки в транспортных средствах, в грузовых документах которых в качестве перевозимого груза был указан гипс, были обнаружены 240 штук (24 килограмма) табака для кальяна, 1 119 единиц автомобильных запчастей и 40 тонн дизельного топлива.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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