«Благотворитель» из TikTok залез через окно в дом матери и избил ее - ВИДЕО

В социальных сетях распространились кадры того, как блогер Намиг Азиз, выдающий себя за благотворителя и призывающий к помощи нуждающимся, совершил нападение на дом своей матери и избил ее.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakupost, инцидент произошел в ночь на 30 октября в Джалилабаде.

Согласно информации, лицо по имени Намиг Кяльбиев приехал из Баку в район и проник в дом, где проживает его мать, через окно. Войдя в квартиру, он напал на мать и избил ее. Во время происшествия из дома доносились крики женщины.

Намиг Кельбиев был задержан сотрудниками полиции. По какой причине он нанес телесные повреждения матери, пока неизвестно.

В региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что в настоящее время в соответствующем органе полиции по факту проводится расследование.

Отметим, что Намиг Кяльбиев публикует в TikTok видеоролики о нуждающихся лицах и призывает своих подписчиков оказывать им материальную помощь.