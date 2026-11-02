Состоялась презентация книги «История Иреванского казията» - ФОТО

Состоялась совместная с Общиной Западного Азербайджана презентация книги «История Иреванского казията», подготовленной Управлением мусульман Кавказа (УМК).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Затем были прочитаны аяты из Священного Корана.

После этого был продемонстрирован видеоролик, посвященный истории Иреванского казията.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на мероприятии, отметил, что после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана важной задачей становится обеспечение культурно-духовного суверенитета и восстановление справедливости в религиозно-духовной сфере. Назвав восстановление Иреванского казията исторической необходимостью и требованием времени, он подчеркнул, что издание книги направлено на ознакомление международной общественности с реалиями Западного Азербайджана, а также на восстановление религиозных и духовных прав соотечественников.

Президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что книга «История Иреванского казията» имеет важное значение с точки зрения изучения исторического прошлого Иреванского региона и исследования религиозно-культурного наследия азербайджанского народа. Он подчеркнул, что труд исследует деятельность института казията в регионе на основе исторических архивных документов, а также вносит вклад в укрепление идеологии азербайджанства.

Председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекберли расценил подготовку книги как важный вклад в реализацию цели возвращения в Западный Азербайджан. Рассказывая о деятельности Общины по изучению и мониторингу религиозного и культурного наследия региона, принадлежащего азербайджанскому народу, он подчеркнул, что издание книги стало одним из значимых результатов сотрудничества с Управлением мусульман Кавказа.

Заместитель председателя УМК, иреванский кази Бахтияр Наджафов сообщил, что книга подготовлена на основе исторических документов и архивных материалов. Он отметил, что Иреванский казият сыграл важную роль в религиозной и общественно-политической жизни региона. Б.Наджафов подчеркнул значение труда с точки зрения изучения исторического наследия и доведения религиозно-культурных реалий азербайджанского народа до международной общественности.

Затем выступили депутаты Милли Меджлиса, религиозные деятели и ученые, которые рассказали об исторической, научной и религиозной значимости книги. В выступлениях было подчеркнуто место, которое Иреванский казият занимает в религиозно-духовном наследии азербайджанского народа, говорилось о важности исследования исторических документов и передачи этого наследия будущим поколениям.

В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями о книге, был отмечен вклад издания в изучение истории и культурного наследия Западного Азербайджана.