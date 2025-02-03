В Милли Меджлисе призвали принять очередную амнистию в Азербайджане

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов назвал необходимым принятие очередного акта амнистии в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом парламентарий сказал сегодня на первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

Он напомнил, что этот год в Азербайджане объявлен «Годом Конституции и Суверенитета», и именно поэтому принятие Акта об амнистии является необходимым.

«Считаю, что парламент также может выступить с инициативой и подготовить Акт об амнистии к 28 мая – Дню Республики. Принятие такой инициативы в парламенте обрадовало бы всех наших граждан. Есть люди, которые сражались за суверенитет Азербайджана, но впоследствии совершили ошибки и сейчас находятся в тюрьме. Их освобождение также является важным вопросом в этом году», - отметил он.