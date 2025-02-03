Новая дорога в Баку будет включать 6 полос движения

В Баку началось строительство новой автодороги, которая соединит город с станцией метро «Кероглу».

Как сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, дорога строится параллельно проспектам Гейдара Алиева и Зии Буниятова.

На данный момент работы ведутся на участке от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова, который будет включать 6 полос движения.

В рамках строительства трассы длиной 3,9 км предусмотрено возведение 4 тоннелей общей протяженностью 2 210 метров и 3 подземных пешеходных переходов длиной 112 метров.