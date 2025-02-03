Реакция Бейонсе на победу на «Грэмми» стала вирусным мемом – ВИДЕО

На 67-й церемонии вручения музыкальных премий «Грэмми» Бейонсе получила статуэтку в номинации «Лучший кантри-альбом» за диск Cowboy Carter - премию ей вручила Тейлор Свифт.

Сама церемония стала ярким моментом для певицы, которая пришла на мероприятие с мужем Джей-Зи и дочерью Блу Айви всего за несколько минут до объявления о её победе – кадр с реакцией Бейонсе на момент награждения мгновенно завирусился в социальных сетях и стал мемом.

Отметим, что в своей речи Бейонсе поблагодарила свою семью, коллег, Бога и поклонников, отметив, что «этот альбом не был бы таким без вас»: «Я всё ещё в шоке, так что спасибо за эту честь».

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