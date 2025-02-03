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Названы лауреаты музыкальной премии «Грэмми-2025» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:33 - Сегодня
Названы лауреаты музыкальной премии «Грэмми-2025» - ВИДЕО

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми».

«Грэмми» - одна из самых значимых наград в мире музыки, которую ежегодно присуждает Американская академия звукозаписи. Лауреаты определяются голосованием членов академии - профессионалов индустрии, включая музыкантов, продюсеров и звукорежиссеров. Награды вручаются в различных категориях, охватывающих разные музыкальные жанры, от поп-музыки до классики и хип-хопа.

Как и в предыдущие годы, награды были присуждены артистам из разных жанров, а победителями в ключевых номинациях стали рэпер Кендрик Ламар, певицы Charli XCX, Сабрина Карпентер и Бейонсе.

Сабрина Карпентер была удостоена наград в категориях «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучший вокальный поп-альбом» за пластинку Short n’ Sweet, песни из которой стали абсолютными мировыми хитами.

Кендрик Ламар забрал сразу несколько статуэток, став победителем в номинациях «Запись года», «Песня года» и «Лучшее музыкальное видео» за композицию Not Like Us.

Charli XCX получила «Грэмми» в номинациях «Лучший танцевальный/электронный альбом» и «Лучшая танцевальная запись» за альбом Brat, получивший признание критиков и поклонников по всему миру.

В категории «Лучший рок-альбом» победу одержали The Rolling Stones с альбомом Hackney Diamonds, а в номинации «Лучший альтернативный альбом» награду получил Flea от St. Vincent. Cowboy Carter от Бейонсе стал лучшим кантри-альбомом и взял главную награду в номинации «Альбом года».

Леди Гага и Бруно Марс победили в номинации «Лучшая поп-дуэт/группа», а Шакира получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший латинский поп-альбом» - с полным список лауреатов музыкальной премии «Грэмми 2025» можно ознакомиться здесь.

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