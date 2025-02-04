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Где деньги, Джо? Армянские организации остались без грантов

First News Media14:26 - Сегодня
Где деньги, Джо? Армянские организации остались без грантов

Армянские организации, которые так или иначе связанные с Агентством США по международному развитию (USAID), в замешательстве и не знают, какая участь ждет многочисленные программы, которые должны были быть реализованы на средства агентства, пишет «Жоховурд».

Ранее стало известно, что 24 января президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке почти всей иностранной помощи США на 90 дней. Целью указа, как утверждается, была оценка их эффективности и проверка соответствия этих программ внешней политике. Решение Белого дома оказало значительное влияние на армянские медиа, общественные организации и гражданский сектор.

В частности, по части медиа газета «Жоховурд» обратилась по этому вопросу к председателю Комитета по защите свободы слова Ашоту Меликяну. Кстати, Комитет также осуществлял грантовую программу при финансировании Агентства. Меликян отметил, что на этот счет поступает противоречивая информация.

«Не могу говорить за офис USAID, они сами ничего не комментируют. У нас у самих был грант, однако 25 января нас из Internews Armenia уведомили о приостановлении программы на 90 дней», - отметил Меликян.

По его словам, никаких расходов не будет до получения новых инструкций. Меликян отметил, что четкой информации о том, что будет в дальнейшем, нет, неизвестно также, будет ли программа продолжена.

«Организации, подписавшие контракты на реализацию своих программ, имели дело с американским государством, и это вызов государству: насколько оно будет придерживаться подписанных контрактов и обязательств», - сказал Меликян.

Координатор Армянского исследовательского центра «АНИ» Татул Акопян также отреагировал на решение Трампа. Он заявил, что это создало сложную ситуацию для армянского гражданского общества и СМИ.

Акопян считает, что эту финансовую брешь временно должно закрыть правительство Армении и поддержать эти структуры до наступления определенности в политике США.

По данным Сivilnet, средства на проекты из Госдепартамента получают многие СМИ и НПО, занимающиеся развитием средств массовой информации и образовательными программами в Армении.

Среди них образовательный проект «Hetq Media Factory», направленный на воспитание нового поколения армянских медиа-профессионалов и журналистов-расследователей путем заполнения пробелов в системе образования страны.

В 2023 году USAID запустило в Армении пятилетнюю программу стоимостью $15 млн. Она также приостановлена. Заморозка американских грантов создала проблемы и для Factor TV, который реализовывал программу watchdog journalism (программа, направленная на подотчетность и прозрачное управление, борьбу с коррупцией и противодействие потокам дезинформации).

Частично средства были выделены и на некоторые программы Civilnet.

Напомним, официально USAID – это высший федеральный орган государственного управления США в области «оказания помощи за рубежом». Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом США с согласия Сената и действуют в координации с госсекретарем. По состоянию на январь 2025 г, USAID работало в 113 странах мира.

В Армении USAID начало действовать с 1992 года и до 2005 года оказывало только гуманитарную помощь. К прямому сотрудничеству с государством Агентство перешло в 2013 году.

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