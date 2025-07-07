Пашинян обвинил Гарегина II в поддержке попытки госпереворота

Премьер-министр Армении Никол Пашинян резко раскритиковал Гарегина II, заявив, что если тот считает аресты Вазгена Галстаняна (архиепископ Баграт Галстян – ред.) и Геворга Аджапахяна (архиепископ Микаэл Аджапахян – ред.) незаконными, значит, он разделяет их идеологию и планы по насильственному захвату власти.

Обратившись к Гарегину II по его мирскому имени Ктрич, Пашинян написал на своей официальной странице в facebook следующее:

«Если Ктрич Нерсисян считает арест Вазгена Галстаняна и Геворга Аджапахяна незаконным, значит, он солидарен с их намерениями устроить военный переворот, стрелять в людей у правительственных зданий и погрузить страну в хаос».

Он также добавил, что в таком случае никакая территория укрупненной общины Вагаршапат не может быть закрыта для правоохранительных органов. «Тем более, что благодаря Ктричу и нескольким другим лицам, эти территории не закрыты для прелюбодеяний», — отметил глава правительства.

Это заявление Пашиняна стало еще одним витком в эскалации между властями Армении и Армянской апостольской церковью, которая подвергает резкой критике действия правительства, в том числе и по делу задержаний высокопоставленных представителей оппозиции и церкви.