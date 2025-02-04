Эрдоган призвал местные администрации всегда быть готовыми к возможным землетрясениям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне участившихся землетрясений в акватории Эгейского моря призвал всегда быть готовыми к возможным стихийным бедствиям в стране, сообщает Anadolu.

«У нас нет иного выхода, как добиться того чтобы турецкие города были сейсмоустойчивыми», - заявил он на заседании Кабмина 3 февраля.

По его словам, местные администрации должны придать этому вопросу особое значение и подготовить города к возможным землетрясениям, воспользовавшись проектами преобразования городской среды.

В эти дни в акватории Эгейского моря произошло более 400 землетрясений. магнитуда самого крупного из зарегистрированных подземных толчков составила 4,8.

Источник: Anadolu