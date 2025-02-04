Эрдоган призвал местные администрации всегда быть готовыми к возможным землетрясениям
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне участившихся землетрясений в акватории Эгейского моря призвал всегда быть готовыми к возможным стихийным бедствиям в стране, сообщает Anadolu.
«У нас нет иного выхода, как добиться того чтобы турецкие города были сейсмоустойчивыми», - заявил он на заседании Кабмина 3 февраля.
По его словам, местные администрации должны придать этому вопросу особое значение и подготовить города к возможным землетрясениям, воспользовавшись проектами преобразования городской среды.
В эти дни в акватории Эгейского моря произошло более 400 землетрясений. магнитуда самого крупного из зарегистрированных подземных толчков составила 4,8.
Источник: Anadolu
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