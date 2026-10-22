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Водонапорная башня в Геранбое: наследие железнодорожной эпохи

Редакция 1news11:02 - Сегодня
Водонапорная башня в Геранбое: наследие железнодорожной эпохи

История железных дорог Азербайджана насчитывает уже более ста лет и неразрывно связана с развитием экономики, промышленности и городов страны.

С появлением первых железнодорожных линий начался новый этап в истории Азербайджана, значительно ускоривший перемещение людей, товаров и природных ресурсов. Железная дорога постепенно стала важнейшей частью транспортной системы, связав Баку с регионами страны и соседними территориями. Вместе с развитием железнодорожной сети появлялись станции, вокзалы, депо, мосты и другие инженерные сооружения, многие из которых отличались не только практичностью, но и выразительной архитектурой. Особое место среди них занимают старинные железнодорожные станции и водонапорные башни - сооружения, которые сегодня воспринимаются как памятники истории железных дорог. Их архитектура отражает особенности своего времени, сочетая инженерную рациональность с интересными декоративными и художественными решениями.

Эти сооружения являются важной частью промышленного и архитектурного наследия Азербайджана и напоминают о времени, когда железная дорога стала одним из символов технического и экономического развития страны.

Одно из таких интересных и выразительных сооружений сохранилось в Геранбойском районе, где старинная железнодорожная постройка и сегодня привлекает внимание своей необычной архитектурой, напоминающей о развитии железнодорожной инфраструктуры Азербайджана в прошлом.  

В основе композиции лежит высокий восьмигранный объём, придающий сооружению выразительный вертикальный силуэт. Башня сложена из красного кирпича, а отдельные архитектурные детали выполнены из светлого камня, создающего выразительный контраст с кирпичной кладкой. Нижняя часть украшена стрельчатыми нишами и небольшими круглыми проёмами, придающими зданию неоготический характер. Горизонтальные пояса и декоративный кирпичный карниз подчёркивают ярусность сооружения. Узкие окна усиливают вертикальное направление и соответствуют его утилитарному назначению. Особый интерес представляет наружная металлическая лестница, которая проходит непосредственно по фасаду башни. В водонапорных башнях такого типа лестница чаще размещалась внутри сооружения как дополнительный элемент вертикальной связи между уровнями. Здесь же она вынесена наружу, что является достаточно редким и необычным решением. Лёгкая металлическая конструкция лестницы эффектно контрастирует с массивной кирпичной кладкой и становится самостоятельной частью архитектурного образа. При этом лестница подчёркивает инженерный и функциональный характер башни, сохраняя её первоначальную практическую логику. Сочетание красного кирпича, неоготических мотивов и открытой металлической лестницы делает эту водонапорную башню выразительным памятником железнодорожной инженерной архитектуры.

Это сооружение представляет собой ценный памятник железнодорожной архитектуры и важную часть исторического наследия железнодорожной инфраструктуры Азербайджана. Оно охраняется государством как объект культурного наследия. Сохранение таких уникальных сооружений позволяет не только уберечь их от разрушения, но и передать будущим поколениям память об истории развития железных дорог страны.

Автор Вахид Шукюров

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